Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Sábado 20 de noviembre de 2021, p. 9

Gonzalo Pineda y Efraín Juárez, ambos surgidos de la cantera de Pumas, se convertirán en los primeros mexicanos en enfrentarse en la MLS como parte del cuerpo técnico de sus respectivos clubes cuando el Atlanta y el New York City disputen el domingo los cuartos de final del torneo estadunidense.

En la MLS se busca cada vez más a entrenadores con un perfil europeo, por eso no miran mucho hacia México. Aunque eso no quiere decir que los técnicos tricolores no estén bien preparados, podrían ir a cualquier liga y hacer muy buenas cosas, pero en Estados Unidos buscan acercarse a Europa, por eso me siento privilegiado, son po-cos los lugares en este torneo , dijo Juárez, auxiliar técnico del New York City.

Gonzalo Pineda fue el primer mexicano en llegar en 2016 a la MLS para ser auxiliar del Seattle Sounders y después saltar en esta temporada como timonel del club Atlanta. A su vez, Juárez firmó a finales del año con en el New York City, con apenas unos meses de haberse retirado como jugador y de estar en las ligas de Canadá y Noruega.