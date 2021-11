Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Sábado 20 de noviembre de 2021, p. 8

Luego de la pausa por la reciente fecha FIFA, el futbol mexicano se reanudará este sábado con los partidos de repechaje para conseguir el boleto a la liguilla del torneo Apertura 2021, donde Santos Laguna recibirá al Atlético de San Luis y Chivas visitará al Puebla. Mientras el domingo, Toluca enfrentará a Pumas en condición de local y Cruz Azul hará lo propio con el Monterrey.

De cara a dichos encuentros, Isaac Conejito Brizuela, integrante de Chivas, señaló que aunque su equipo tiene mayor jerarquía e historia que Puebla, será bastante complicado salir del estadio Cuauhtémoc con una victoria.

Para mí Puebla sí es peligroso, porque todos queremos una oportunidad para trascender y ellos van a salir con toda la garra y entrega, sabiendo que están de locales y en busca de una liguilla más , declaró ayer en entrevista con TUDN.

Sin regalar nada

Indicó que para derrotar al conjunto de La Franja hoy en el estadio Cuauhtémoc, el Rebaño no debe “regalar ni los primeros minutos ni los últimos, que se vea todo el trabajo, lo que hemos hecho con Marcelo (Michel Leaño, el técnico), y demostrarlo todo el partido.

Que el equipo no se vea chato, cansados, estamos para aguantar los 90 minutos y más. No se puede permitir caminar en la cancha o reprocharle al compañero, todo lo contrario, hay que salir a morder al rival y asfixiarlo en su campo .

A su vez, Hernán Cristante, entrenador del Toluca, aseguró que pese a la racha de ocho partidos sin conocer la victoria, su equipo tiene el futbol suficiente para derrotar a Pumas en la cancha del estadio Nemesio Diez.

“Nuestros argumentos son los que hemos mostrado durante todo el torneo, aunque tengamos esa racha negativa, fueron suficientes como para ponernos en sexto lugar y ser uno de los equipos con más llegadas y más goles. La ventaja que tenemos es que estamos completos, veo bien al plantel, esa fortaleza se siente en el ambiente y los entrenamientos.

Estamos aquí para triunfar, para llevar al equipo a lo más alto, tratar de convertirlo en el número uno, sabemos que será un partido complicado, pero hay que salir a ganarlo, como hemos hecho en todo el torneo, sin miedos , mencionó ayer en una conferencia virtual.

Asimismo, reconoció que la escuadra auriazul llegará a este duelo con menos presión que los Diablos Rojos, y afirmó que pese a las condiciones en las que ambos conjuntos calificaron a la repesca, será un duelo entre dos equipos importantes del futbol mexicano.

“Es cierto que ellos tienen más para ganar que para perder, pero en cierta forma nos tenemos que acostumbrar a eso, cuando estás en una institución grande, que quiere ser ganadora y recuperar el protagonismo, debes aprender a jugar contra eso.

Pumas no es una escuadra chica, tiene su historia y será un partido de grandes, debemos tener la inteligencia emocional para poder manejar eso, saber que la presión puede estar de nuestro lado, sin embargo hay que controlarla, no puede ser un excusa, debe ser un punto de motivación y crecimiento , aseveró.

Por último, el timonel argenti-no destacó las cualidades del conjunto universitario: “Ellos son muy dinámicos, tienen mucha intensidad, juegan siempre al límite, y es lo que debemos entender, no van a dar por perdida una pelota, no se darán por vencidos en ningún momento del partido, eso lo convierte en un rival mucho más peligroso.