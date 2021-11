Laura Gómez Flores

Periódico La Jornada

Viernes 19 de noviembre de 2021, p. 36

A días de cumplirse dos años del feminicidio de Abril Pérez Sagaón no hay ningún sentenciado y la Fiscalía General de Justicia no ha logrado detener a su ex esposo , Juan Carlos García, presunto autor intelectual del crimen.

Héctor Pérez Rivera, abogado de la familia de la víctima, señaló que hay ocho vinculados a proceso, dos de los cuales fueron los autores materiales, pero la interposición de una serie de recursos y amparos por sus defensas ha impedido llevarlos a juicio.

Existe la posibilidad de llevar un proceso abreviado y la familia está favor, a cambio de que los autores materiales digan cómo se ejecutó el crimen, quién les pagó, aunque con toda la evidencia que se tiene, sabemos quién lo hizo , afirmó.

Aclaró que no se trata de un acuerdo en lo oscurito, la ley lo permite y tampoco saldrían libres, pero la familia no tiene ningún empacho en que se les reduzca la sentencia de 30 años, que es la mínima por este delito, a 20, por conocer la verdad .