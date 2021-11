Por los casos del desplome de la línea 12 del Metro y el viaje que realizó la ex titular de la Secretaría de Turismo local, Paola Félix, a Guatemala, la Contraloría General abrió ocho expedientes de investigación.

Entre los funcionarios castigados, destacó que fueron inhabilitados varios ex servidores públicos de alto nivel. De acuerdo con fuentes cercanas, se trató de Héctor Hugo Hernández, ex jefe delegacional en Tlalpan, por suscribir las bases para explotar bienes públicos, así como el ex secretario de Finanzas, Édgar Amador, por conflicto de interés e irregularidades en el fideicomiso de reconstrucción.

En respuesta a varias preguntas de los diputados, Serrano informó que las manifestaciones y licencias de corrupción son los trámites en los que se han detectado mayor actos de corrupción en las alcaldías.

Por su parte, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública local, instruyó a la Secretaría de Obras y Servicios para que entregue la información completa sobre los trabajos de rehabilitación y reforzamiento de la línea 12 del Metro.