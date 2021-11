Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Lunes 15 de noviembre de 2021, p. 11

El Senado pidió al Instituto Nacional de Migración (INM) y a la Guardia Nacional (GN) respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos de migrantes, así como la prevalencia de los principios de no rechazo en fronteras, no devolución de personas solicitantes de asilo, no detención de menores, además de respetar el principio de la unidad familiar.

Los legisladores también pidieron realizar una revisión de sus protocolos de actuación, así como apegarse a la normatividad sobre el uso de la fuerza.