A

l final de la pasada columneta anunciaba la intención de relatar facetas y acontecimientos de la vida de Froylán López Narváez recabados por múltiples fuentes o directamente vividos, por ejemplo, mi boda semirreligiosa con la madre (maravillosa) de mi primera hija, oficiada por fray Alberto de Ezcurdia. Matrimonio mixto, creo que se llama, si un contrayente no profesa el credo católico y el otro sí, este último debe cumplir todos los requisitos impuestos por su iglesia, en cambio, el primero está exento de hacerlo. En mi caso, se corrieron amonestaciones, ella se confesó y comulgó, y yo me abstuve y permanecí de pie toda la ceremonia. Y así, gracias a la opinión de ambos frailes, realicé uno de los grandes momentos de mi vida.

Un periodo en que viví las dudas, las desesperanzas, incertidumbres que me rebotaban del camino de la guerrilla al seminario conciliar, del mundo del espectáculo y la frivolidad frente al de la investigación, la academia y a veces al extremo de intentar el camino de Manuel Acuña, poeta icónico de mi tierra originaria, don Froylán y don Sergio Méndez Arceo me brindaron su interés, preocupación y celo pastoral. Me sacudieron de la crisis y me impulsaron a resolver, aunque dentro de mis limitaciones personales, una de las encrucijadas comunes en los jóvenes a los que nos da por pensar que existimos para algo más que vivir.

Esta semana recibí unas propuestas coincidentes: Ortiz, está bien que dejes testimonio de tus gratitudes y los afectos por Froy, pero no los sepultes en los modestos terrenos de la columneta. Te sugerimos mejor que convoques a quienes como tú tuvieron el beneficio de la conocencia froylanesca, a escribir dos o tres cuartillas de sus experiencias y recuerdos sobre esta amistad y tratos con el maestro de la comunicación oral, escrita y sonora. Que no sea a una voz, así sea emocionada y agradecida, que sea un amplio coro quien exprese esa semblanza. Entre más plural, más enriquecedora. Que los nuevos politólogos/ sociólogos/comunicólogos/internacionalistas sepan que heredaron ejemplo y compromiso de maestros como don Pablo y Enrique González Casanova, Víctor Flores Olea, Enrique González Pedrero, Gastón García Cantú, Carmen Guitián, Cristina Puga, María del Carmen Ruiz Castañeda, Octavio Rodríguez Araujo, Miguel Ángel Granados Chapa, Margarita Suzan, Adolfo Chacón y muchísimos más que en este momento se me escapan de la mente.