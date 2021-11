Anexo a la Rayuela del domingo

A

la inquietante Rayuela de ayer: La cumbre contra el cambio climático resultó puro humo , me gustaría agregarle este verso:

Tras la cumbre, puro humo,

nos hace ver preocupados

que seremos inmolados

en la hoguera del consumo.

Benjamín Cortés Valadez

Opiniones sobre el tamaño de la oposición

Creí erróneamente que la dimensión de la oposición era pequeña, y no por su número en el Congreso, pero después de observar, entre enojado y asombrado, cómo se llevaba el nivel del debate, lo bajo y ruin que cayeron, llevado a ese extremo por las provocaciones del bloque opositor en el que inevitablemente cayeron la alianza Juntos hacemos historia , defendiéndose de sus ataques arteros y cobardes, queda de manifiesto el verdadero tamaño de esa oposición moralmente derrotada. Ahora sabemos que el propósito peregrino –por decirlo suave– del bloque opositor pretendía a toda costa impedir que Morena regalara la aprobación del presupuesto al Presidente como obsequio de cumpleaños. Ese plan opositor muestra su verdadero tamaño y les desnuda, mostrando su odio irracional y el propósito único de llevar el asunto a nivel personal contra el Presidente. Si había dudas sobre el tema, hoy quedan de manifiesto. Menudo problema tenemos de frente porque no se ve en el horizonte que los opositores que tenemos puedan articularse de una manera civilizada y sobre todo racional, y lo más grave, que puedan articularse sin dejar de ser súbditos al servicio de las oligarquías personificadas por Claudio Xicotencatl González.

José David Dueñas Gómez

Apuntes sobre el plan de estudios en sociología de la UNAM