Las cifras de desaparición en el territorio mexicano son escalofriantes: en 2015, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro contaba 29 mil 203 casos, pero para 2018 el registro se disparó hasta 69 mil 556. A la fecha, el Sistema Nacional de Búsqueda reporta 94 mil 406 personas no encontradas.

No puede insistirse lo suficiente en que la enumeración de las cifras nunca alcanzará a plasmar todo el dolor humano detrás de cada persona que permanece en paradero desconocido, ya sea por la acción de agentes estatales –como ocurrió, sobre todo, en la guerra sucia de las décadas de los sesenta, setenta y ochenta del siglo pasado–, o por la violencia indiscriminada y los reclutamientos forzosos del crimen organizado en la presente centuria. Como han remarcado los familiares de personas desaparecidas, este es un crimen que se recrea cada día en que no se sabe dónde está un ser querido, si se encuentra o no con vida, o en qué condiciones se le mantiene.

Cabe hacer votos porque la visita del CED redunde en avances palpables en la localización de las personas desaparecidas y en la detección, denuncia y erradicación de las redes criminales que han hecho de nuestro país la nación latinoamericana más golpeada por este flagelo. En la consecución de estos propósitos deben participar las autoridades de los tres niveles y de los tres poderes de gobierno, pues sin su concurso será imposible cerrar la que probablemente sea la mayor herida del México contemporáneo.