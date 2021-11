He aprendido bien , expresa la pugilista con un tono que demuestra sencillez; creo que se debe a que me lo tomé muy en serio, a pesar de que empecé tarde en este deporte. Puse mucho empeño, y soy de la idea que cada día que voy al gimnasio voy a perfeccionar algo, pero también a aprender algo nuevo. Me falta todavía mucho .

Ojalá haga al menos una mínima parte de lo que hizo mi hermana , comenta Lourdes; en cada una de mis peleas, ella está en la preparación y en la esquina durante el combate. No me pesa su presencia, ella ha sido importante en todos los sentidos, pero hoy tengo experiencia y mi voz es tomada en cuenta en el equipo .

Si ha lucido tanto desde que ganó el título hace un año, piensa que también se debe a que no sólo trabaja la parte técnica en el gimnasio. Hoy, señala convencida, el boxeo también es un oficio de estrategias, donde quien mejor estudia y diseña planes de combate, sale mejor librado.

Estudio a cada rival muy bien en video , comparte; no me gusta llegar a ciegas con nadie. Uno ve lo que tienen, sus mejores habilidades y también sus fallas. No es que me confíe, pero así es mejor que entrenar sin saber quién estará al frente .

Por eso considera que el trabajo de su hermana seguirá siendo muy útil, porque junto al equipo analizan y se plantean estrategias. Lourdes ahora quiere buscar retos de mayor calado. Uno de ellos sería unificar ante otras campeonas. Pero también le seduce la idea de regresar a una división menor, la mosca, aunque en el oficio algunos consideran que el desarrollo implica subir de peso.