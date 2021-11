Héroe, quinteto emergente de rock está integrado por Gerry en la voz y guitarra, Joshua Bracamonte en la batería, Edy Ledezma en la guitarra, Erick L. en los sintetizadores y Saúl Beltrán encargado del bajo, tres de ellos provienen de diferentes proyectos como Prófugo y Los Impacientes.

Me causa mucha emoción empezar algo nuevo con diferentes instrumentos, en esta ocasión me toca liderar este proyecto. El reto es estudiar más, estar frente a un micrófono se requiere otro tipo de preparación , compartió Gerry.

Las melodías de voces se mezclan con los sintetizadores y las distorsiones de guitarra, además, la banda no se detiene al momento de mostrar sus influencias que van desde Pet Shop Boys, hasta The Strokes o Kings of Leon.

“Héroe se planeó de manera profesional. Se necesita mucho enfoque para estar dentro de la industria musical, es un poco exigente el ambiente, no tan fácil; la fama o el éxito no te llegan del cielo, si trabajas con el corazón, el público lo recibe de buena manera, no es jugar a hacer música.