Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Viernes 12 de noviembre de 2021, p. 6

Para su primer largometraje, Rodrigo Ruiz Patterson decidió contar una historia cercana a él. Así que se puso a reflexionar sobre su pasado, con el objetivo de escribir un guion. Hablando con profesores, familia y amigos, el cineasta recopiló notas con las que logró forjar un libreto poco funcional, me di cuenta de que mi vida no era tan interesante como yo creía, que una película honesta no necesariamente es sinónimo de una buena cinta , reconoció.

Para que su película pudiera funcionar en términos dramáticos, Ruiz Patterson decidió valerse de la ficción, y como resultado, surgió Blanco de verano, una cinta con un protagonista adolescente que es criado y se relaciona únicamente con su madre. Director y personaje comparten nombre, además de algunos aspectos como las dinámicas surgidas de contar sólo con la mujer que les dio vida, pero la historia es más que una biografía del también guionista.

A Ruiz Patterson, más que dar un mensaje, lo que le interesaba era desarrollar a sus personajes, y ponerlos en una situación de conflicto y ver qué arrojaban. Serle fiel a los personajes, a cómo actuarían, a sus relaciones. Sin pensar en ningún tema, sin nociones preconcebidas ni mensajes que quisiéramos dar , explicó el director.

Relación edípica

Aunque en Blanco de verano se puede plantear una relación edípica, realmente no era algo que pensábamos mucho cuando escribíamos. Intentábamos no darle ese nombre, no era decir estamos haciendo Edipo contemporáneo. Simplemente como que era todo subordinado a estos personajes, crear unos que se sintieran reales, construirlos a partir de todo esto que carecen, de sus secretos, de sus vergüenzas, de aquello que les rompe el corazón , señaló Ruiz Patterson.

Comunicación verbal

Otro rasgo que caracteriza la narrativa de la película es la constante falta de comunicación verbal entre los protagonistas, creo que son personajes que sicológicamente reprimen mucho lo que les sucede. El chico porque tiene 13 años y está experimentado estas emociones complejas por primera en la vida, como los celos, el amor, la dependencia emocional , detalló el cineasta.