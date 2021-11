La jugadora, quien este 2021 ganó el torneo de Roma y compitió en los Juegos Olímpicos, no dudó en afirmar que ha sido mi mejor año, creo que tengo la experiencia y confianza en la cancha respecto de los anteriores, y siento que cada semana voy mejorando mi juego. Estoy muy feliz con mi vida y creo que eso también me ha ayudado a desarrollar mi mejor tenis, y la verdad terminar el año jugando en México es estar viviendo un sueño , anotó.

Prefirió no hablar de las posibilidades que tiene de ganar el WTA Finals. A mi la verdad no me gusta verme ganar el torneo, es algo que está muy lejos, nos faltan cinco partidos, pero lo más importante va a ser el partido que nos toca mañana, porque es el siguiente y me quiero enfocar , dijo sobre el encuentro del debut que tendrán este jueves frente a las checas Katerina Siniakova y Barbora Krejcikova.

“Jugamos con ellas al principio de Australia y perdimos en tres sets muy cerrados, pero siento que estamos jugando un poquito mejor que hace 10 meses”, sostuvo. Va a ser diferente, nos encontramos a la altura; ya es final del año, así que todas están jugando su mejor tenis, pero para mí lo más importante es disfrutar el momento y aprovechar que podemos estar aquí. Solamente quiero gozarlo y divertirme en la cancha , anotó.

En el torneo que reúne a las ocho mejores del mundo y termina el 17 de noviembre, la checa Krejcikova, segunda sembrada, perdió el primer juego de la fase de grupos en los individuales, 3-6 y 4-6 ante la estonia Anett Kontaveit.