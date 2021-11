De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 9 de noviembre de 2021, p. 7

En 1968, Jimmy Page formó Led Zeppelin, uno de los grupos más influyentes e innovadores de la música moderna que ha vendido más de 300 millones de álbumes en el mundo. Surgió de las cenizas de The Yardbirds, cuando Page trajo a Robert Plant, John Bonham y John Paul Jones para una gira como The New Yardbirds.

En 1969, Led Zeppelin lanzó su debut homónimo, que marcó el comienzo de un reinado de 12 años, aunque la banda sigue siendo honrada por su papel fundamental en la historia del rock.

La banda fue incluida en el Salón de la Fama del Rocanrol en 1995, y recibió un premio Grammy por su carrera en 2005, y un año después fue galardonada con el Polar Music Prize, en Estocolmo. Sólo son algunos de los reconocimientos que ha recibido.

Sin título, innegable e imparable, el cuarto álbum de estudio de la agrupación, más conocido como Led Zeppelin IV, fue lanzado hace 50 años, el 8 de noviembre de 1971, y sigue siendo uno de los discos más creativos y de mayor éxito comercial en la historia de la música.

Led Zeppelin IV es el quinto álbum más vendido de todos los tiempos, así como el más vendido por un artista británico (empatado con The White Album, de Los Beatles), y el más solicitado del catálogo de la banda.

El grupo pasó el otoño y el invierno de 1970 escribiendo y grabándolo. Las primeras sesiones comenzaron en Londres, en Island Studios, en diciembre de ese año. Un mes después se mudó a la Granja Headley, casa de campo en Hampshire, Inglaterra. La convirtieron en un estudio de grabación y utilizaron el Rolling Stones Mobile Studio para grabar la mayoría de las pistas básicas del álbum con el ingeniero Andy Johns, quien también diseñó algunas de Led Zeppelin II y III.

Jimmy Page, quien también produjo el álbum, con motivo de la efeméride afirmó: “Después de la breve estadía que Robert y yo tuvimos en la cabaña Bron-Yr-Aur (mientras trabajaba en Led Zeppelin III), vislumbré que todos vivíamos en la Granja Headley, que tenía un camión de grabación. Estaba interesado en usar ese lugar como un sitio de trabajo para que pudiéramos concentrarmos totalmente en hacer la música”.

A su vez, John Paul Jones señaló: Todo fue un poco experimental, pero era la primera vez que estábamos juntos. Antes, grabábamos en estudios... y siempre era hotel, estudio y viceversa. Nunca habíamos estado en un solo lugar y teníamos instalaciones de grabación allí. Así que esa fue realmente una nueva forma de trabajar, y muy buena. Teníamos una enorme sala antigua con una gran chimenea y todo el equipo instalado. Podías simplemente bajar y comenzar las cosas aunque nadie estuviera allí, o si alguien más apareciera. De alguna manera había música todo el tiempo, lo que, como pueden ver por el resultado, funcionó bastante bien .

Este enfoque poco convencional le dio al grupo más libertad para captar actuaciones espontáneas y momentos de inspiración. Por ejemplo, sobre la escritura de Stairway To Heaven, Robert Plant recuerda: “Estaba sentado junto a Jimmy frente al fuego. Él había escrito esta secuencia de acordes y la tocaba para mí. Sostenía un lápiz y papel y de repente mi mano empezó a escribir las palabras ‘There’s a lady who’s sure all that glitters is gold...’ Me senté allí, miré las palabras y casi salté de mi asiento. Viendo hacia atrás, supongo que me senté en el momento adecuado”.