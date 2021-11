Merry Macmasters

Martes 9 de noviembre de 2021, p. 4

El pintor y escultor mexicano Pedro Friedeberg (Florencia, Italia,1936) es un ejemplo vivo de que no hay edad para reinventarse e innovar. Entonces, no es de sorprender que haya incursionado en el criptoarte con el uso de NFTs.

Es decir, “un archivo digital único autentificado de una cadena de bloques consensuado en nodos de una red en el ciberespacio, que contiene una pieza de arte criptográfico ‘non fungible’ con un tipo de token”, se lee en el anuncio de SD: Sana Distancia, su primera exposición de NFTs y criptoarte en alianza con CAM Galería. Lo que diferencia la obra de Friedeberg de otros ejemplos de cripto-arte es que tiene movimiento o animación. Se trata de un arte intangible ; sin embargo, el artista exhibirá una serie de dibujos producto de su experiencia durante el confinamiento.

El pintor llegó a México en 1939 y con el tiempo se naturalizó mexicano. Catalogado como surrealista, este movimiento para Friedeberg no es sino el método del que se ha valido para expresar la burla, el sarcasmo y su profundo desencanto. No existe un solo valor que el artista respete; es el surrealista de la negación de los valores del surrealismo , escribió la crítica de arte Ida Rodríguez Prampolini en el libro El surrealismo y el arte fantástico de México (1969).

Hombre de pocas palabras, Friedeberg accedió a conceder una entrevista por escrito a La Jornada:

–¿Cómo se interesó en experimentar con el criptoarte? ¿Quién se acercó a usted y lo propuso?

–Mi curador, Alejandro Sordo, y mi hija, Diana Friedeberg, me lo propusieron. Hace muchos años (2010) un tal Ricardo ya me hizo unas cosas geniales con movimiento. Yo no comprendo todas estas magias modernas , pero me parecen extraordinarias.

–¿Cuál fue su primera impresión al escuchar esta propuesta?

–Delirantemente feliz. También ya habían hecho algunas cosas en movimiento en la estación Bellas Artes del Metro.