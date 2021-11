▲ Varios ángulos del bronce hallado en el mar Adriático. Además de la discrepancia por su posesión, los especialistas no se ponen de acuerdo sobre su autoría: algunos consideran que fue realizado por Lisippo, y otros que es una copia de un original griego de altísima calidad. Foto tomadas de la página oficial del Getty

El congreso Un atleta del mar: críticas y perspectivas del regreso, que tuvo lugar el 4 y 5 de octubre pasado, y cuya organización estuvo a cargo de la Universidad de Ferrara y la revista The Journal of Cultural Heritage Crime, profundizó en los temas legales, históricos y de conservación más espinosos, en vista de la posible devolución de la estatua, después de que Italia determinó la incautación desde 2010, a la cual el Getty ha apelado tres veces para evitarlo.

Conocida como el Atleta de Fano, se convirtió en una obra célebre no sólo por su calidad artística y rareza sino, sobre todo, porque se la disputan Italia y el Museo Getty, que la adquirió en 1977. Por medio siglo, Italia no ha dejado de pedir su restitución.

El Getty arguye que ha cooperado con Italia habiendo devuelto decenas de piezas adquiridas de manera ilícita según los parámetros de la Convención de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura de 1970, entre ellas, la Venus de Morgantina.

La firme postura del Getty es que la obra no le pertenece a Italia porque fue encontrada en aguas internacionales. En un comunicado, afirmó: La estatua no forma ni ha formado nunca parte del patrimonio cultural de Italia. El descubrimiento accidental de ciudadanos italianos no convierte a la estatua en un objeto italiano. Encontrada fuera del territorio de cualquier estado moderno, y sumergida en el mar durante dos milenios, el bronce sólo tiene una conexión fugaz e incidental con Italia .

Silvia Cecchi, representante de la fiscalía, señaló que en los procesos de Gubbio los pescadores declararon que la estatua fue encontrada en aguas territoriales y no internacionales. En nombre de la ley, la obra debe regresar a Italia , sostuvo.

El abogado Giuditta Giardini destacó que existen en el contencioso de la estatua dos escuelas de pensamiento del patrimonio: el Getty tiene una visión internacionalista, que considera que los bienes deben circular libremente para llegar a un público donde existe un patrimonio menos rico; en tanto, Italia maneja la visión nacionalista, la cual considera que los bienes deben permanecer en el propio territorio porque crean un vínculo de identidad con la comunidad.

Giardini subrayó asimismo de qué manera el Getty manipuló, en una especie de operación de mercadeo, la labor de estudio y restauración que realizó a la pieza a partir de los primeros estudios de Jiri Frel, curador de antigüedades del museo, conocido también por el tráfico ilegal de obras de arte y quien “bautizó a la estatua como El bronce del Getty”, relacionándolo así con el museo para romper su lazo con Italia y la negativa imagen de saqueo .