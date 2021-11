Explicó que en octubre se incorporaron al Seguro Social 172 mil trabajadores y lo destacable no sólo es el número de nuevos puestos de trabajo, sino su calidad, ya que se trata de puestos permanentes, bien remunerados.

Precisó que no hay desabasto generalizado y ya se tienen en marcha dos estrategias para surtir los fármacos a zonas de difícil acceso. La primera comprende verificaciones físicas periódicas de los inventarios en farmacias y almacenes, lo que ha permitido en 2021 realizar 7 mil traspasos de 4.3 millones de piezas de una a otra Oficina de Representación del Seguro Social en los estados.

La segunda, dijo, son sustituciones terapéuticas para utilizar medicamento con mayor disponibilidad.

El director del IMSS comentó que se enfrentaron a un modelo de compra de medicamentos en el extranjero por distribuidoras que actuaban como intermediarias .

En total diez empresas, reveló, concentraban 79 por ciento del gasto en medicamentos, 241 mil millones de pesos, el equivalente al presupuesto de la UNAM durante cinco años.

Ese viejo modelo se ha sustituido y ahora hay una compra sectorial de fármacos, que logró obtener mil 186 claves de medicamentos que representan un volumen de mil 514 millones de piezas para todo el sector.