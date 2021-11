Afp y Ap

Periódico La Jornada

Jueves 4 de noviembre de 2021, p. 8

Estocolmo. El grupo sueco ABBA, que el viernes lanzó un álbum casi 40 años después de su disolución, anunció ayer que suspendía la promoción durante 24 horas debido a la muerte de dos personas en un concierto de homenaje en su país.

El martes por la noche, en una sala de conciertos en Uppsala, un octogenario murió al caer de siete pisos, presumiblemente de forma accidental, matando a otro espectador que estaba en el vestíbulo de la sala de conciertos y congresos de Uppsala. El hecho ocurrió ante los ojos de numerosos testigos. El hombre que cayó tenía 80 años y el otro, 60. Una mujer que se encontraba con el segundo sufrió heridas, pero su vida no corría peligro, dijo la policía.

La gran sala iba a albergar Thank you for the music, espectáculo de homenaje a las obras de Björn Ulvaeus y Benny Andersson, los dos miembros masculinos de ABBA, con algunas versiones del grupo.