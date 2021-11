▲ Portada de Thank You, tomada del Twitter de la cantante.

Reuters

Periódico La Jornada

Jueves 4 de noviembre de 2021, p. 7

Londres. La cantante Diana Ross presentó su primer video musical en más de una década, mientras se prepara para lanzar su nuevo álbum de estudio Thank You a finales de esta semana.

Ross, de 77 años, que saltó a la fama en los años 60 como vocalista del exitoso grupo femenino The Supremes, de Motown Records, grabó el video de su nueva canción All Is Well.

El clip muestra un estudio que se construye en cámara rápida y a Ross, con un vestido negro, sentada en una silla cantando la parte inicial del tema.

Mis hijos me dieron la confianza y el ánimo para hacer este video , afirmó ayer en un comunicado.

Después de pasar casi dos años sin actuar y sin estar delante de las cámaras, me apoyaron para volver a rodearme de mucha gente.

Ross lanzará el viernes Thank You, su primer álbum desde I Love You, de 2006. Grabó los nuevos temas en el estudio de su casa durante el aislamiento social debido a la pandemia de Covid-19.