De La Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de noviembre de 2021, p. 7

El Centro Cultural Roberto Cantoral retoma Las Bohemias, espacio en el que cantautores y público disfrutan de la música, la poesía y el canto, y por el cual pasaron artistas como Armando Manzanero y Óscar Chávez.

Regresan con tres grandes trovadores: Alejandro Filio, David Haro y Rafael Mendoza, quienes han dado forma al canto profundo en nuestro país.

Durante casi dos años la pandemia obligó a cambiar de forma los conciertos; como legado de esa época, músicos y organizadores de encuentros artísticos aprendieron a presentarse ante un público invisible, aunque presente en el espacio virtual. La fórmula demostró tener sus ventajas, a pesar de no lograr sustituir la interacción generada entre intérpretes y seguidores. Por eso las bohemias que regresarán el 19 de noviembre podrán disfrutarse en el mismo espacio en que se encuentran los músicos o desde cualquier otro lugar con conexión a Internet, vía streaming.

Soy compositor, pero tengo la caradura de cantar y, quizá por eso, soy cantaautor. Soy trovador en el sentido que le da el oficio: el que le canta a su tiempo y a las cosas del corazón. Yo lo hago para nuestro tiempo y a las cosas del amor, pero también a los miedos, a las tristezas, a los gozos y a la esperanza , señaló Rafael Mendoza hace cuatro años a La Jornada.

Cómplices y afinidades

Los temas de Mendoza han sido interpretados por figuras como Amparo Ochoa, Salvador El negro Ojeda, Óscar Chávez, Betsy Pecanins, Eugenia León, Lila Downs y Susana Harp. Con los intérpretes, la relación que tiene el cantautor no es sólo laboral, es afectuosa, de amigos. Creo que esa es una de las formas en que he asumido mi oficio. He encontrado cómplices y afinidades para hacer ciertas cosas y eso, para mí, es esencia , señaló.

Con más de 30 años de experiencia y originario de la Ciudad de México, Mendoza ha incursionado en gran diversidad de géneros, con temas de ranchera, son, blues y swing, así como de bolero y bossa, rap y funk.