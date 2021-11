Afirma que desde un inicio reconocío que el libro hablaba de cuando el cáncer de la corrupción se enquistó en el sistema policiaco, del cual ya no se desprendió y hasta nuestros días padecemos las consecuencias. “Aunque en la historia hay un tímido intento por componer las cosas, por combatir desde dentro la corrupción policiaca personificada en El Macetón, queríamos que el discurso fuera nítido, porque podría ser una película mexicana totalmente desesperanzadora más, pero encontramos que para dar ese mensaje positivo en la película, El Macetón representa a la sociedad. Él somos todos nosotros al estar frente al engranaje de la corrupción y hacernos de la vista gorda. Puedes volverte parte de esto o hacer una pequeña tarea: no puedes cambiar todo el sistema, pero sí decidir por ti, cambiar tú mismo. Esa actitud es la que nos puede dar esperanza”.

Agrega: “Los minutos negros no es un ejercicio intelectual acerca de quién es el criminal. No, no estamos persiguiendo al Asesino del zodiaco, porque la idea de los mexicanos es que no se puede confiar en la policía. Por la corrupción que hay dentro de este cuerpo, una investigación se va a entorpecer más que desahogarla… En la cinta realmente es casi una decisión moral quién se va a aventar a resolver un ese caso, más que tratar de descubrir quién es el culpable. Así, todo el mundo confía en la corrupción, en que todo se puede arreglar con dinero, en que la gente no va a hacer su trabajo y todo se puede arreglar ‘bajita la mano’”.

Mario Muñoz tardó 10 años en sacar a flote esta cinta, y ahora que se estrena, la sensación es de desprendimiento: “Cuando una película se basa en una novela, quieres que la mayoría de las cosas estén en la película. Entonces ese tiempo fue un ejercicio de exprimir y exprimir. Llegó un momento en el que teníamos un guion muy voluminoso: ‘Éste es el guion más chingón de cine mexicano que he leído en mi vida, pero no se puede hacer porque es muy largo y caro’. La realidad del presupuesto y el lenguaje del cine te sitúan en la realidad y te quedas con lo esencial”.