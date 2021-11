Incluso, surgir en el contexto de la pandemia de Covid-19 no fue una limitante para ellas, como lo fue para otros artistas , mucho menos lo fue la producción de Lo que te pide el cuerpo, debido a que el material se produjo cuando comenzó el desconfinamiento en España y tras firmar con la productora Casa Maraca.

El periodo del confinamiento fue un paro. A todos los músicos nos pasó que hicimos un paréntesis en nuestra vida; cuando acabó, fue como empezar de nuevo. Los conciertos se echaron de menos y la gente no podía bailar, pero es algo que poco a poco se está recuperando , señala.

Pese a ser emergentes, Las Dianas en apenas un año han pasado de presentarse en el patio de la escuela a hacerlo en festivales de su natal España, como el Monkey Week. Un día tocas con tus colegas en el colegio y al día siguiente en el Mad Cool , relata Isa.

Lo que nos llevamos es que, aunque la gente estuviera sentada y no pudiera bailar con libertad, verla sonreír por debajo de las mascarillas es algo que se aprecia y motiva al estar en el escenario .

El nuevo álbum se realizó a cuenta gotas desde inicios del año, con la publicación del EP Te quiero y posteriormente de los sencillos Olvídame, Todo el mundo miente, Leggins rotos, A ti qué te importa y Beef Mac. Fue a principios de octubre que el disco salió completo con 10 temas, que incluyen Hetero, Llorika, Todos mis amigos tienen Covid, Julia y La lista de la compra.