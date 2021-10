Hernán Muleiro

Sábado 30 de octubre de 2021

Alice Bag fue frontwoman de The Bags junto con Patricia Morrison. Entre 1977 y 1980 grabaron varios sencillos y canciones para compilados, parte de la primera ola del punk de Los Ángeles. The Bags hacía punk acelerado y expresivo, con un estilo propio, en una era en que la atención de los medios especializados se dividía entre Londres y Nueva York. Se trató de una camada que en un plazo de meses mutó de admiradores del rock clásico a formar sus propias bandas: Mi amiga Patricia y yo nos conocíamos de la secundaria; éramos fanáticas de la música glam, ella de Freddie Mercury y yo de Elton John; nos escapábamos de la escuela y fantaseábamos con ser grupis; éramos demasiado jóvenes, teníamos la ilusión de que ellas llevaban una vida glamorosa. Con el tiempo nos dimos cuenta de que no era así y decidimos tocar: Patricia se hizo bajista y yo cantante. Fue la época transicional entre el glam y el punk. El glam era el rock para los raros, desafiaban los estereotipos de género usando maquillaje o vestidos; no sé si fue intencional, pero cuando tienes un grupo que sale de esos estereotipos es liberador para las mujeres .

Uno de los efectos del recambio generacional propulsado por el punk fue la posibilidad de que los jóvenes que tomaron los escenarios se influenciaron entre ellos: “Llegó la hora de asistir a nuestro primer show punk. Tocaron The Germs, The Zeros y The Weirdos; nos voló la cabeza. Los de The Germs nos dijeron antes de empezar: ‘Oh, no sabemos tocar’, y no les creímos, pero así fue, era su primer concierto e hicieron un ruido tremendo; se estaban riendo de la audiencia, y Bobby Pin, luego conocido como Derby Crash, sacó comida de una bolsa de compras, empezó a masticar, a tirarla sobre sí mismo y a la audiencia... la mitad del público los insultaba y les aventaba cosas. Luego de dos canciones les cortaron el sonido. The Zeros eran cuatro chicanos y hacían lo que hoy se llamaría pop punk; The Weirdos tenían la propuesta más desarrollada de los tres grupos”.

Alice y Patricia grabaron un sencillo para el sello Dangerhouse y tuvieron una participación en el compilado Yes L. A. En 1980, una filmación del grupo, ya sin Morrison, fue grabada en el icónico documental Decline of Western Civilization.