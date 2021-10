Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Viernes 29 de octubre de 2021, p. 36

El diputado local de Morena y ex jefe delegacional de Magdalena Contreras, Fernando Mercado Guaida, denunció el despido injustificado de cerca de 400 personas a raíz de que el priísta Luis Gerardo Quijano tomó las riendas de la administración contrerense el primero de octubre.

Ante el pleno, el ex priísta afirmó que se trata de trabajadores que simplemente fueron avisados que no debían presentarse, pues no había presupuesto, lo cual, puntualizó, resulta incorrecto ya que los recursos se asignan de manera anual.

Las nuevas administraciones deberían ser más responsables y empáticas con las y los trabajadores, pues no se dan la oportunidad de valorar la experiencia y el desempeño de las personas; definitivamente, esto debe cambiar , señaló en una discusión que se prolongó varias horas con la oposición, que estaba en contra del punto de acuerdo.

Morena y sus aliados lograron que se aprobara hacer un exhorto a las autoridades de la demarcación para que instalen mesas de trabajo con personal contratado por honorarios, asimilados y nómina 3, a fin de evitar despidos masivos.