Marlene Santos Alejo

Periódico La Jornada

Miércoles 27 de octubre de 2021, p. a11

Javier Aquino señaló que los reveses de Tigres se deben únicamente a la falta de contundencia en el tiro a gol. El jugador admitió en rueda de prensa que están en deuda con la afición por no haber podido vencer a ninguno de los llamados grandes, pues empataron con Cruz Azul y Pumas, y perdieron frente al América. Ahora, de cara al partido del sábado contra Chivas esperan dar una alegría y hacer valer su condición de local.

El extremo por la izquierda defendió el accionar de los dirigidos por Miguel Herrera, pues ayer dijo que analizando los resúmenes de los partidos, concluyen que los choques fueron parejos, sin embargo, se definieron por el tema de la contundencia. Nos hace falta mejorar en ataque y de paso defendió al ex puma Carlos González, confiamos en él, conocemos su trabajo, es un gran delantero; acá hemos fallado todos , aceptó.

Reconoció que no fue fácil el cambio de sistema de juego tras la salida de Ricardo Ferretti y el arribo al timón de Herrera. “Quitar un esquema de 10 años –en mi caso fueron 7–, nunca es sencillo, pero desde el primer día tratamos de saber qué es lo que quería Miguel y hemos intentado llevarlo a cabo; no obstante, reflejarlo en la can-cha no es de un día a otro”, sostuvo.