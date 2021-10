Ap

Martes 26 de octubre de 2021, p. 8

Nueva York., Legisladores de Minnesota presentaron ayer una resolución para otorgar póstumamente la Medalla de Oro del Congreso al superastro del pop Prince, citando su marca indeleble en ese estado y la cultura estadunidense , se dio a conocer a Ap.

La medalla es uno de los más grandes honores de la nación a un civil, y en el pasado se ha otorgado a George Washington, los hermanos Wright, Rosa Parks, la Madre Teresa, los Navajo Code Talkers, los Tuskegee Airmen y el Dalai Lama.

El mundo es mucho más genial porque Prince estaba en él: tocó nuestros corazones, abrió nuestras mentes y nos hizo querer bailar. Con esta legislación, honramos su memoria y contribuciones como compositor, intérprete e innovador musical. El morado reina en Minnesota hoy y todos los días gracias a él , dijo la demócrata Amy Klobuchar, quien representa al estado, en un comunicado.

Prince, cuyos éxitos incluyen Little Red Corvette, Let’s Go Crazy y When Doves Cry, murió el 21 de abril de 2016 de una sobredosis accidental de fentanilo en su propiedad de Paisley Park en Chanhassen, Minnesota. Tenía 57 años.

Un chico negro cambia el mundo