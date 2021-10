C

onversar con los jóvenes sobre la historia ilustra. Parece que les importa un rábano la lucha entre liberales y conservadores del siglo XIX, algo tan lejano para ellos como la Edad de Piedra. No sólo no les interesa el tema, sino lo desconocen. Sienten muy poco interés por la historia patria. No se les ha enseñado bien y tampoco piensan que les sea útil para sus vidas.

En cierta forma el triunfo de los liberales fue un milagro: se enfrentaron al partido conservador que quería regresar al autoritarismo colonial y mantener el poder de la Iglesia, que había aumentado después de la Independencia. Además, tuvieron que vencer al ejército profesional y a la idea popular que veía a los conservadores como defensores de la fe y a su lucha como una Guerra Santa y a los liberales como sacrílegos, ateos y destructores. La Iglesia financió la guerra y además avivó el odio popular con una propaganda calumniosa. Después de ganar una guerra de tres años, vencer a un imperio y al mejor ejército del mundo, los liberales establecieron un gobierno e impusieron por la fuerza de las armas unas leyes, probablemente en contra de la voluntad de la mayoría.