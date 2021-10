Honestamente, me parece una proeza hacer un proyecto independiente de esta envergadura. Aunque dos segmentos están filmados en Canadá y en Nueva York, en general se hizo con elenco, talento y técnicos mexicanos. No es chauvinismo sino, es decir, que aquí estamos y que sí se puede, con pandemia y todo, por eso estamos jubilosos, felices , señaló Ulises Guzmán.

El impulso original fue muy especial, porque los productores Isaac Basulto, Miguel Ángel Marín junto con Guzmán, convocaron a directores muy específicos: los más importantes, destacados, con trayectoria y mucha experiencia en la ciencia ficción, pues uno de los principales criterios era que el género en verdad los moviera. La respuesta fue favorable por parte de todos ellos y con un resultado bastante decoroso e importante, porque demuestra que se hace este tipo de cine con calidad en el país, advitió Basulto.

“Es un trabajo colectivo impresionante, aunque hay una producción general, cada segmento tiene sus propios productores y tira el prejuicio de que los mexicanos no logran cosas en colectivo. Aztech es una proeza que demuestra lo contrario: que los talentos nacionales unidos pueden crear una película totalmente independiente sin ningún subsidio del Estado y con efectos especiales de principio a fin, hay planos de 10 segundos que significaron seis meses de trabajo”, explicó el productor de Shorts México.

Total libertad creativa

La invitación le entusiasmó tanto al prolífico realizador Polo Laborde que para cuando se reunió con el trío de productores ya tenía idea de lo que iba a hacer. El autor de Utopía 7 (1994), Angeluz (1997) o de Memorias de lo que no fue (2017), indicó que no hubo una batalla de egos entre los cineastas sino absoluta libertad para escribir los guiones y proponer su visión personal, sin una línea marcada más que el leitmotiv inicial.

Lo mejor fue que salió lo auténticamente mexicano: que tenemos hambre, no que seamos muertos de hambre ni hambreados, pero hay ambición, así que no solamente me apunté sino me sentí honrado de formar parte del proyecto. Además, la película demuestra que existen las condiciones para hacer el cine como debe de hacerse realmente en nuestro país , añadió.

En este proyecto era fácil entrar pero difícil salir, resume Rodrigo Ordoñez (Depositarios, 2011), pues aunque la invitación al proyecto sonaba fantástica en el mundo profesional los cineastas van quemando sus cartuchos y deben pedirle a mucha gente que aporte su trabajo para salir adelante, lo que no es trivial, mucho menos cuando se especializan en el cine de género, un ámbito en el que no se dirige tan frecuentemente en nuestro país.