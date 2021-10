P

roveniente de San Luis Potosí, lugar de nacimiento de Alfonso Reyes, el joven escritor, Álex Reyes, nacido en 1997 es un alumno muy distinguido de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Asistí a una de sus clases y pude comprobar que muchos alumnos lo siguen con admiración, no sólo por la erudición de sus conceptos, sino por la bella expresión en su cara juvenil.

Nacido en Cerritos, a los 24 años cumplidos, publica su primera novela y ya forma parte de los jóvenes escritores que aparecerán en una antología de cuentos de terror. Por lo pronto ya tiene un máster en creación literaria y sus compañeros buscan su consejo y su buen juicio.

–Llevo dos años viviendo en la Ciudad de México. Por la pandemia regresé a San Luis Potosí a escribir mi novela Destrózame la vida. El título viene de la carta de suicidio de Virginia Woolf dirigida a su esposo Leonard Woolf. En la última línea, la escritora dice: No puedo seguir destrozando tu vida por más tiempo .

Álex me tiende un manuscrito que saldrá a la luz muy pronto y me explica que puedo conservarlo. Tiene 227 páginas y su título escalofriante espanta a la mujer de casi 90 que soy. Alego que el título se parece al de la novela de Ángeles Mastretta, pero Álex no se inmuta:

–La novela es, hasta cierto punto, angustiante. En Destrózame la vida no hay un atisbo de luz porque es una novela atravesada por dos temas, la maternidad y la locura.

–Pero en la maternidad suele haber luz…

–Ni en la maternidad ni en la locura hay luz. La madre no quiere a la cría e intenta destruirla. Emma Setién y su madre Lidia son dos de los personajes femeninos. Lidia, quien vivió con una madre indiferente, tiene trastorno bipolar. Desde el inicio, su madre la intoxicó con medicamentos y le hizo la vida imposible.

–¿Cómo se te ocurrió un tema que tiene tanto que ver con el sicoanálisis?

–Porque hablo de mi experiencia, de lo que me ha tocado vivir en mi sicoanálisis. En algún momento de mi vida conocí a una mujer que maltrataba a su hija, que tenía trastorno bipolar. Cuando la niña de seis o siete años tenía un episodio maniaco la golpeaba y la dejaba tirada en el suelo. Éramos vecinos. Un día fui a ver a la niña y me di cuenta de que tenía unos hámsteres amarillos cerca de la ventana, y la hembra acababa de parir y se estaba comiendo a las crías. Esa imagen de la madre que intenta tragarse a sus crías me hizo escribir esta novela. La hámster lo hacía porque no podía alimentarlas a todas.

–¿Con esta imagen intentas probar el rechazo de la mujer a la maternidad?

–Sí, la premisa es que la maternidad no le es dada a todas las mujeres y que tampoco está mal que no quieran a sus crías, porque finalmente el rechazo es parte de su naturaleza. Las gatas y las perras también se las comen cuando nacen con algún defecto. En biología, las células que fagocitan son las que se comen a las otras; las que tienen fagocitosis y se comen a las demás.

–¿Cómo escogiste un tema que no tiene nada que ver con la juventud, la felicidad, la alegría?