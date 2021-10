A

lguna vez mencioné aquí mismo un artículo de Hermann Bellinghausen llamado El maquinazo . Es viejísimo el artículo, del Unomásuno creo, qué tan felices como extraños tiempos. El autor no sabía escribir, lo confesaba y escribía. Algo así, seguramente también lo dije, leyó en alguna tertulia Manuel Acuña: un poema en el que se preguntaba de qué escribir y concluía que de nada, poema no habría esa vez. Pero uno se preocupa, y no sin razón. Así es que motivado por haber apenitas publicado un libro me puse primero contento y acto seguido me deprimí (Federico Campbell aludió a ese fenómeno, aunque no coincidimos con exactitud). Y dije: ¿Ahora qué digo? Pues lo que siempre he dicho, que no sé qué decir . Y escribí algunos sonetos, de los que comparto (espero quepan aquí) dos:

Caray, caray, caray, caray, carajo, / yo de andar en el ajo ya me bajo. / Zafo de esa actitud algo buscona / que qué tendrá que ver con mi persona. // Caray, caray, carajo, qué relajo, / en qué líos me metí. Corto de tajo / con el que fui, que he sido, y que me encona / el corazón temblando y no perdona. // Pero qué perdonar no nada tiene, / exige lo que no. No me conviene / serle fiel a quien fiel nunca me ha sido. // Caray, por fin de mí me desolvido, / doy con el centro que infinito es / y me regresa al érase una vez.