Esta situación destapa lo que todos ya presumíamos, que reciben departamentos a cambio de las licencias, de que no se sigan las normas mínimas de protección a la comunidad , apuntó la diputada.

En conferencia de prensa, la diputada local Indalí Pardillo acusó que dos departamentos del edificio estaban a nombre de personas con los apellidos Aridjis Vázquez, los mismos del ex director general de Obras y Desarrollo Urbano en la alcaldía René Aridjis Vázquez.

La vocera del grupo parlamentario de Morena, la diputada Nancy Núñez Reséndiz, dijo que los concejales están pendientes de cada hecho que pudiera ser irregular, pues en el caso de la explosión dijeron que “no es aislada, sino que se repite con la concesión de permisos para construcción de obra y su realización con materiales de mala calidad.

Desafortunadamente, vemos que en la alcaldía Benito Juárez no solamente ha sido un suceso, sino que han sido una serie de eventos irregulares y que la información no ha sido tan visible. Me imagino que han querido acallar voces pero, desafortunadamente, ésta es la punta del iceberg, que a partir de esta explosión nos empieza a dar luces de cómo había estado la autorización de permisos.

En la conferencia estuvieron presentes el concejal Enrique Tamayo y la concejala Patricia Alfaro, quienes advirtieron que seguirán investigando y pedirán cuentas al alcalde, Santiago Taboada.