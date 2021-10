La Contraloría del Poder Judicial tampoco ha dado una respuesta satisfactoria, por lo que el 4 de octubre envió una solicitud de pago al oficial mayor, Sergio Fontes Granados, quien tampoco ha respondido, lo que me ha generado problemas económicos .

Las solicitudes de pago de los contratos TSJCDMX/DDH/01/2020, TSJCDM/IEJ/78/2020 y TSJCDM/IEJ/81/2020, que fueron por asignación directa, no han sido respondidos por la Dirección Ejecutiva de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos.

Los tres servicios fueron proporcionados en tiempo y forma e implicaron gastos para desarrollar una plataforma educativa en línea, debido a la contingencia sanitaria, y la contratación de profesores, por lo que el organismo me adeuda un total de 210 mil pesos , indicó.

Prestadores de servicios denunciaron que el Poder Judicial de la Ciudad de México no ha cumplido con el pago de las contraprestaciones comprometidas en contratos firmados hace casi un año, lo que les ha generado graves problemas económicos.

El primero de septiembre, precisó, acudió a la segunda visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para denunciar esta situación y solicitar su intervención.

De acuerdo con lo asentado en el acta circunstanciada, ha acudido a las instalaciones del organismo judicial y ha remitido diversos correos electrónicos a la Dirección Ejecutiva de Recursos Financieros para recibir los pagos que se le adeudan.

No obstante, dijo, se le ha señalado extraoficialmente que el Poder Judicial no cuenta con recursos para cubrir los montos que se le adeudan, ya que no se han liberado los recursos correspondientes al cuarto trimestre de 2020 .