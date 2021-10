Esta convocatoria viola todos los reglamentos y estatutos, pero más allá de eso, a leguas se ve que lo hace alguien que no sabe nada de clavados. Todas las cuestiones técnicas están mal , fustigó Carrión, al señalar el error de realizar dobles pruebas en trampolín de un metro, de tres metros, plataforma, individuales y sincronizados.

Carrión, cuyo equipo será local en la competencia, señaló que los más afectados van a ser los deportistas con este sistema de selección, porque los criterios no son claros. No se entiende por qué se ponen tantas trabas y se anuncia una competencia con tres días antes del límite de inscripciones, cuando deben ser al menos 60 días, como marcan los reglamentos .

Destacó que por el formato del selectivo, de dos torneos alternos, no se podrá elegir adecuadamente a dos equipos para el Campeonato Mundial Juvenil 2021, a celebrarse en Kiev, Ucrania (25 al 28 de noviembre), y a los primeros Panamericanos Junior en Cali, Colombia (2 al 9 de diciembre). Lo indicado, afirmó, es hacer un solo torneo para los dos certámenes, y que los primeros lugares de cada prueba queden seleccionados para los Panamericanos, y los segundos al Mundial.

Jorge Carrión, entrenador del equipo de clavados de la alberca olímpica Francisco Márquez, señaló que la convocatoria que lanzó la Federación Mexicana de Natación para el selectivo del Mundial y Juegos Panamericanos Júnior, que inicia el 12 de octubre en esa instalación, además de violar los reglamentos y estatutos, afectará la participación de muchos jóvenes que no llegarán bien preparados o no alcanzarán a inscribirse.

Obviamente un clavadista que no sabe en qué lugar va a quedar, pues te inscribes en las dos pruebas, a ver en cuál pega, y entonces ya perdiste el dinero de una de las dos , dijo, y destacó que los de mayor nivel, como Randall Wilars o Arantxa Vázquez, podrían calificar a las dos justas, pero solo podrían asistir a uno.

Otra irregularidad en la convocatoria, es que solicita que los clavadistas tengan afiliación, un trámite suspendido por la propia FMN desde 2020, y cuyos montos no han sido aprobados, en medio de la nula actividad del organismo cuyo presidente, Kiril Todorov, está prófugo tras ser vinculado a proceso por desvío de recursos.

Agregó que tampoco hay autoridad legal para cobrar multas por errores en el llenado de las hojas de competencia, como se asienta en la convocatoria.

Malos manejos

Es una barbaridad. No te dan recibo, no te dan nada, entonces, ¿ese dinero adónde va? Si estamos viendo el problema de la federación por malos manejos, pues no podemos seguir con prácticas que fomenten lo mismo