La programación del FICM no es una línea temática como tal, creo que hay una enorme variedad y esa es una de las grandes riquezas de nuestro festival , señaló Cárdenas Batel, nunca ves un tema que sea más importante que otro. Yo creo que parte de la riqueza que tenemos culturalmente en México es que hay una infinidad de voces, y nos sentimos felices de poder celebrarlas .

Gracias a las condiciones actuales, la edición número 19 se parecerá más a las dos anteriores , sin embargo, la experiencia del año pasado también ha servido para aprender de las capacidades brindadas por el espectro digital. Para seguir conectando con audiencias que no pueden trasladarse hasta Morelia , el FICM ha decidido incorporar esa ventana en sus futuras ediciones.

Aunque el año pasado el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) se llevó a cabo, aquella edición tuvo que ser distinta. En el mundo todavía no había vacunas, y la pandemia, aún vigente, había obligado a la industria cinematográfica a modificarse a sí misma, tanto para seguir produciendo películas como para proyectarlas. Para la 19 edición del encuentro de cine las cosas han cambiado un poco.

Es toda una cadena en la cual se está trabajando, creo que ha habido muchos avances. Me siento muy orgullosa de siendo mujer, haciendo el Festival de Morelia hace 19 años, y antes las jornadas de cortometraje mexicano, he mostrado el trabajo de muchísimas mujeres realizadoras, siempre lo he tenido como una prioridad , indicó.

El vicepresidente del FICM, por su parte, considera que somos un espejo y un reflejo de lo que producen los demás afuera del festival, y nosotros simplemente abrimos esta ventana , manifestó Cárdenas Batel. Sin embargo, directoras como Elisa Miller, Natalia Beristáin, Tatiana Huezo o Eva Aridjis, quien fue la primera en ganar su competencia oficial, han encontrado en el encuentro un espacio para impulsar sus obras.

Aunque reconoce que existe todavía una brecha de género, la directora general del FICM, considera que ésta se irá cerrando conforme más mujeres se preparen para dedicarse al cine. Celebro mucho que escuelas como el CCC estén teniendo ahora equidad. Cincuenta por ciento de estudiantes mujeres y cincuenta por ciento hombres, porque al final a lo que llega es a los festivales, y en ellos se muestra el estado de la industria , explicó Michel.

Abrir espacios a grupos marginados

En el fondo nuestra misión, además del cine, es desarrollar mejores relaciones en la comunidad, y en ese sentido sí creemos que es importante abrir espacios para grupos que han sido históricamente marginados. En este caso las mujeres, pero podría decir lo mismo del cine con temáticas indígenas, pero también con realizadores indígenas, o bien el tema de la migración o la diversidad sexual , puntualizó Cárdenas Batel.

Este año, entre los realizadores que llegarán al FICM destaca Carax, quien presentará una retrospectiva de todas sus películas. El cineasta, a quien los organizadores del FICM describen como una persona reservada y tímida, conversará y contestará preguntas del público al final de las proyecciones.

El FICM se llevará a cabo del 27 de octubre al primero de noviembre en complejos ubicados en la ciudad de Morelia, Michoacán. Contará con funciones virtuales gratuitas por medio de Cinépolis Klic, Canal 22 y FilminLatino. Su programación completa se podrá consultar en su página moreliafilmfest.com y en las redes sociales del festival.