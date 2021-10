Merry MacMasters

Periódico La Jornada

Viernes 8 de octubre de 2021, p. 6

La ceramista Aurora Suárez Boldú (Ciudad de México, 1939) falleció ayer a las 6 de la mañana en su casa de Cuernavaca, Morelos, donde vivía desde hace 36 años, tras casarse con el también ceramista Hugo X. Velázquez (1929-2010). El pasado 23 de agosto había cumplido 82 años. Fue hija del periodista Luis Suárez.

De acuerdo con Bárbara Velázquez Súarez, su madre trabajaba en unas mazorcas de elote de cerámica con las cuales iba a hacer una instalación para una exposición. Las hermanas Bárbara y Sol también se dedicaban a diseñar junto con la artista el proyecto de crear una página web para el taller y tener un espacio para promocionar la producción de vajillas. Suárez Boldú dejó una parte lista para vidriar, aún sin quemar. También unas vasijas hermosas , apunta Bárbara quien, con su hermana, terminará el proyecto.

De arquitecta a crear en barro

Cuando Aurora conoció a Hugo éste ya era ceramista, mientras ella tenía formación de arquitecta, profesión a la que se dedicó varios años, además de trabajar el diseño gráfico 12 años. Suárez entró a trabajar en el taller desde que conoció a Velázquez: ‘‘Nos casamos; siempre hacía algo en el taller, primero no era algo creativo, sino un poco de administración. Luego, me fui metiendo más y más en el barro. Al cambiarnos a Cuernavaca, en 1985, ya no era práctico viajar a la Ciudad de México para trabajar. Entonces, me dediqué a la cerámica”, expresó Suárez en entrevista con La Jornada (6/03/19).