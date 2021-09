Cada uno es dueño de su opinión y libre de pensar. Se ampararán en los números, en los resultados recientes, pero nosotros no lo pensamos así, Estamos convencidos de que podemos ganar, el Azteca es un estadio imponente e histórico, pero lo podemos pisar y ganar , aseguró.

Una losa que cargan los Pumas desde hace seis años es no poder ganarle a las Águilas en el recinto de Santa Úrsula. Pese a las estadísticas, Dinenno afirmó que confían en imponerse en esta ocasión.

No hay una disparidad abismal entre nosotros. La diferencia estará en los detalles y en la capacidad del rival por capitalizar los errores. Somos dos equipos grandes que vamos a enfrentarnos , dijo.

Aunque el América es líder y los Pumas están en el sótano, el delantero de los felinos, Juan Ignacio Dinenno, aseguro que no hay diferencia entre ambos y se mostró seguro de que pueden dar un golpe el domingo en el estadio Azteca cuando disputen el llamado clásico capitalino.

El equipo está con la necesidad de ganar. En los dos últimos partidos hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para marcar un gol. Entendemos que es la manera y la forma, pero debemos dar un poco más, aún no nos alcanza , apuntó.

Dejó claro que pese a los inconvenientes la meta es llegar a la fiesta grande y no sólo terminar la temporada lejos de los últimos puestos.