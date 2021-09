“Esta crisis es anterior a la pandemia y fue causada por encastes, por toreros aburridos y por un duopolio primero y un monopolio después, con criterios poco exigentes en materia taurina y financiera. Además, sigue sin haber voluntad de unirse para rencauzar la fiesta ni estímulo alguno a toreros regionales que interesen, así monten certámenes como el de México busca un torero, para en seguida excluirlos de los escasos carteles o incurrir en el añejo vicio de poner a los modestos con los modestos y a los dizque consagrados con sus iguales, si no es que hasta cobrarles por torear. El colmo es que el monopolio prohíbe videograbar y difundir en redes escenas de los escasos festejos que se anima a dar.

“Se recoge lo que se siembra −comienza Guadalupe− y durante años las empresas descuidaron algo tan elemental como sacar toreros atractivos y ponerlos a competir y se pusieron a importar diestros como base de nuestra fiesta. Ahora, después de Manolo Martínez México padeció otro mandón: Enrique Ponce, cuyo mangoneo y arbitrariedades perjudicaron mucho un desarrollo más sano de la fiesta y a no pocos toreros españoles, incluidos Joselito y José Tomás. Las empresas se equivocaron al suponer que con sus toreros amigos llenarían las plazas y lo que hicieron fue sacar al público, con la anuencia de los ganaderos que se prestaron a tan desafortunada jugada.

“En México la fiesta de los toros está enviciada y si en el corto plazo no se corta con esos vicios, lo saben de sobra Antonio Barrera, Mariano del Olmo y Mario Zulaica, no habrá reactivación de la fiesta que valga. Con un agravante más: hace décadas que la autoridad, tanto de Benito Juárez como de la Ciudad de México, ha sido omisa si no es que cómplice con la empresa en turno del coso de Insurgentes, pero si la autoridad insiste en deslindarse de la fiesta sin exigir la aplicación del reglamento taurino y retomar los exámenes post mortem al ganado lidiado, estará siendo corresponsable de su final, con mucha mayor responsabilidad que los mal informados antitaurinos y los ingenuos animalistas.