A

la memoria de Doña Juana García

Ya habían pasado varios minutos de la visita de Tadeo a su oficina y, sin embargo, Gabriela continuaba desconcertada, incapaz de entender un hecho tan simple como que el elevadorista fuera a renunciar a su trabajo a partir del lunes. Su hijo lo había llamado para decirle que el domingo pasaría a recogerlo para llevárselo a vivir a Tlaxcala. ¿Y usted estuvo de acuerdo? , le preguntó Gabriela. “Llevo demasiado tiempo aquí, haciendo a diario lo mismo.

Cuando vivía mi señora, que en paz descanse, no me molestaba, pero ya estando solo es distinto. No me quejo; mi trabajo me gusta mucho, pero es hora de que me vaya. Necesito pasar mis últimos años al lado de mi familia.”

Gabriela no tuvo más que agregar y él se limitó a agradecerle su ayuda y sus atenciones durante sus años de convivencia; luego, en tono paternal, le aconsejó que ya no trabajara tanto y puso sobre el escritorio el cuaderno que sostenía en la mano: Cuando tenga tiempo, véalo , dijo, y salió. De inmediato en el pasillo volvió a escucharse el carraspeo del viejo elevador en su lento descenso.

Ese rumor le dice a Gabriela que a partir del lunes no volverá a ver a Tadeo. Aunque sea un hombre algo hosco va a extrañarlo, lo estima mucho. También lo aprecian los empleados que ocupan el resto de las oficinas. En las fiestas de fin de año, a la hora del brindis, nunca falta quien levante su copa y diga: Por el gran Tadeo: parte de nuestros monumentos nacionales .

II

Las cosas son como son y ya , dice Gabriela para frenar sus pensamientos. Mira el cuaderno y va a abrirlo cuando aparece Karen, su asistente: ¿A qué vino Tadeo? . A decirme que se va . Se va, se va así nada más. ¿Pero por qué? . Dice que está cansado, pero no quise insistirle . Lástima, es muy buena persona. Lo vamos a extrañar . El comentario conmueve a Gabriela, pero finge indiferencia: No te preocupes, ya llegará otro, aunque tal vez no se sienta tan orgulloso como Tadeo por manejar el viejo Otis que, según él, es de los primeros que llegaron a México .

Insensible al comentario, Karen levanta los hombros: Me conformo con que el que venga me ahorre las escaleras. ¿Te imprimo el expediente de la señora López? . Cuando regrese del banco: necesito recoger mi nueva tarjeta. Si llama el licenciado, le dices que no tardo. No sé qué me pasa, no encuentro mi bolsa . Está colgada en el perchero. ¿Llamo el elevador? . No, se tarda mucho. Bajaré por las escaleras. Es buen ejercicio .

III

Al llegar al lobby, Gabriela recuerda que dejó el cuaderno de Tadeo encima del escritorio. Si Karen lo ve, se pondrá a leerlo. Será mejor que vuelva a la oficina y que lo guarde, aunque para eso tenga que subir cuatro pisos, a menos que tome el elevador. Renuncia a esa posibilidad. No quiere encontrarse con Tadeo. Sabe que intentará pedirle que cambie de opinión acerca del viaje. Opta por las escaleras.