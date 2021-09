Juan Ibarra

Marcelo Salazar lleva 12 años trabajando alrededor de la industria musical. Ha sido productor, mánager, intérprete y compositor tanto en proyectos propios como ajenos. Con toda esa experiencia y la inquietud por hacer su propia música, ahora Salazar se prepara para lanzar Todo a su tiempo, su primer álbum como Garam Masala, un nombre que ha adoptado para referirse a su faceta como solista y ejecutante.

Inspirado por su afición a la comida hindú, y por sugerencia de su pareja, Marcelo terminó de decantarse por el término que define a una mezcla de especias pensando en su proyecto “como un bowl. A veces está en bossa nova, a veces está en sicodelia; a veces está una persona, a veces hay cinco”, explicó en entrevista.

Y aunque fundamentalmente el proyecto está compuesto únicamente por Salazar, el músico tiene la intención de que su concepto vaya más allá de sí mismo. Me gusta también tratar de salirme y ver a Garam Masala como una obra creativa en donde puedo no estar yo , señaló Marcelo, y eso me permite tomar decisiones que no sean mi nombre, mi ego, mi cara, mi todo .

Aquella perspectiva además le ha permitido hacer más énfasis en la música que en sí mismo. El lenguaje de la música tiene que ser el que hable más fuerte siempre , destacó Salazar. Además, durante su proceso de creación, Marcelo ha aprendido a ser flexible ante la opinión de amigos, de gente que respeto, que admiro y que también son parte del proyecto de una manera u otra. Y poder decir me voy a regresar diez, veinte pasos , indicó el músico.