“Si gobernamos pensando en el sistema de bienestar y en los grandes derechos del pueblo de México, no nos vamos a equivocar, sobre todo, si gobernamos con lo que hemos ido construyendo como parte y esencia de lo que somos –que es no robar, no mentir y no traicionar al pueblo– jamás nos vamos a equivocar”.

Señaló que el mejor elemento histórico y principio con el que pueden gobernar es no olvidar lo que son y lo que deben seguir siendo: Somos servidores públicos y, por lo tanto, estamos al servicio del pueblo de México .

En el acto, la presidenta municipal de Tecámac, estado de México, fue nombrada nueva presidenta de la mesa directiva de la asociación para el periodo 2021-2022.