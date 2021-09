Ante los señalamientos de que Cadena forma parte de su grupo político, Mier insistió en que no tiene grupos ni en la Cámara ni en Puebla, y no aspira a tenerlos. Eso es seguramente fuego amigo, pero ya les dije que yo no me voy a destapar. Estén tranquilos .

Al que se destapa le da pulmonía. Por si piensan que ya ando ahí queriendo algo por mi tierra, no, no me destapo. Estoy muy preocupado por el trabajo en la Cámara de Diputados y siempre he pensado que esos comentarios que se señalan en el marco de un proceso de especulación de sucesión no ayudan en nada al desarrollo de los estados y por eso repito: yo no me destapo porque me va a dar pulmonía , puntualizó el diputado poblano originario del municipio de Tecamachalco, en donde la imputada fue funcionaria.