En tanto, las trabajadoras municipales de Kabul recibieron instrucciones de quedarse en casa hasta que se tome una decisión firme, comentó el alcalde. Se hicieron excepciones para quienes no pudieron ser sustituidas por hombres, por ejemplo en los los departamentos de diseño e ingeniería, así como en servicios públicos para mujeres. Namony no informó cuántas funcionarias fueron obligadas a permanecer en casa. Hay algunos campos en los que los hombres no pueden desempeñarse, tenemos que pedir a nuestras trabajadoras que cumplan con sus tareas, no hay alternativa , señaló.

Hasta que los talibanes tomaron el control del país el mes pasado, algo menos de un tercio de los casi 3 mil empleados de la ciudad eran mujeres, que seguirán recibiendo sus salarios, afirmó el alcalde.

En otro orden, un vehículo que transportaba a talibanes fue atacado en Jalalabad, según medios locales, menos de 24 horas después de una operación similar en esta ciudad del este. El Isis K reivindicó las acciones, según su órgano de propaganda Amaq.