La revocación de mandato es símbolo y resultado inevitable del progreso y maduración de la democracia que tanto ha costado construir a las y los mexicanos, transitar de un modelo de democracia representativa a uno de democracia participativa , agregó.

En tanto, el diputado federal de Morena Alejandro Robles dijo que no sorprende el llamado de la oligarquía a no participar, pues no les gusta la democracia y van a tratar de sabotearla con recursos desconocidos , por lo que hizo un llamado al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, a que intervenga y se sepa de dónde están sacando el dinero para financiar cualquier estrategia de odio y división.

El senador Gabriel García Hernández consideró que por congruencia los partidos políticos, que en su momento dieron respaldo a la aprobación de la Ley de Revocación de Mandato, deben llamar a personajes como el ex presidente Felipe Calderón a que dejen de boicotear la consulta, pues es una falta de respeto a los mexicanos.