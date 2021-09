A

na Elena Mallet Cárdenas, incansable investigadora y, cómo lo he mencionado, escritora de polendas, así afirmó: no olvidar que, en muchos aspectos, la fiesta de los toros, es como norma de conducta en la vida, porque la vida misma y los toros van de la mano, son enseñanzas mutuas.

Me voy a remontar un poco hacia atrás para ver si esto aclara un poco el panorama de lo que tú quieres saber:

Aquí, siempre en la fiesta taurina, nosotros estamos observando mucho de la cultura judaico -cristiana, estamos matando a un animal como una ofrenda a una divinidad en la cual oficia, vestido casi de sacerdote, una persona que es un oficiante. Esto mucha gente, cuando lo he incluido en algunos de mis trabajos, se escandaliza, pero es la verdad.

AEM: La verdad es muy interesante y yo nunca le había dado esa interpretación. Siempre me remonto al minotauro, pero la simbología, la tradición que usted le da, es de más profundidad.

AAB: Esto no comienza con el minotauro, ni con el bostauro, ni Creta, ni nada de eso, son cosas muy diferentes: Es el encuentro de la fuerza bruta, que tiene la cabeza en la muerte, no en las garras, sino en la cabeza. Un hombre indefenso que sale a la arena con un trapito y un palito para tratar de dominar a una fiera a base de inteligencia, de una inspiración o un acto divino si tú quieres y, además, tiene que hacer arte, para lo cual dipone de un tiempo determinado, con 5 mil o 50 mil sinodales que ahí están, porque si escribo aquí mis cosas y el artículo no sirve, lo tiro a la basura y me pongo a hacer otro y cuando ya me siento satisfecho lo mando y se publica. Aquí no, aquí están los sinodales y son muy exigentes. Estás ahí y bueno entonces viene ese sacrificio, este ofrecimiento a la deidad y sucede algo muy importante, la fiesta de los toros empieza a cobrar gran importancia cuando se empieza a escribir, ¿y quién lo hace?