n asunto tenebroso. En vísperas de la navidad de 1999, el pequeño pueblo de Olloy, en la región de las Ardenas belgas, la enigmática desaparición en un bosque cercano, de Rémi Desmedt, un niño de seis años, siembra la incertidumbre y el miedo en una población muy atenta a los rumores y siempre suspicaz ante toda persona ajena al terruño. Se manejan varias hipótesis para dilucidar el misterio, entre ellas la posibilidad de un secuestro o un crimen sexual, siendo esto último un fantasma inquietante en un país con altos índices de abuso pederasta en aquella época. La única persona capaz de aportar una respuesta en este asunto es Antoine (Jéremy Senez, formidable), un adolescente de 12 años, amigo y compañero de juegos de la víctima, testigo de esa desaparición de la que él mismo carga una responsabilidad dolorosamente secreta.

Tres días y una vida (T rois jours et une vie, 2019), noveno largometraje del realizador galo Nicolas Boukhrief ( Made in France, 2015), retoma la trama esencial de una exitosa novela de Pierre Lemaitre, guionista también de la cinta y autor que también ha inspirado la trama de Recursos inhumanos (Dérapages, 2020), una atractiva serie disponible en Netflix. Lo que aleja a este trabajo de Boukhrief de las rutinarias sagas policiacas en torno a los sucesos de nota roja que periódicamente estremecen a la opinión pública europea, es su opción de narrar íntegramente la trama desde el punto de vista de Antoine en dos etapas de su vida, como un púber apesadumbrado por acontecimientos que lo rebasan, y como la persona adulta que quince años después, vive todavía obsesionado por una culpa que no es capaz de superar. Con esta observación a las vivencias íntimas del protagonista, el posible thriller convencional se vuelve una exploración sicológica y moral de mayor trascendencia y calado.

El opresivo ambiente de la provincia de las Ardenas, con su población siempre al tanto de la vida de sus vecinos y sujeta a manías paranoicas, sugiere una ambientación literaria propia de un Georges Simenon, maestro belga del suspenso e inspiración de películas emblemáticas del francés Claude Chabrol. El tributo de Boukhrief a ambos autores es evidente. A pesar de que la identidad del responsable del crimen se revela desde las primeros momentos de esta crónica de las tres jornadas de búsqueda del cuerpo del niño Rémi, el director mantiene muy vivo el interés del espectador no sólo en el comportamiento hermético y ambiguo del Antoine adolescente, sino también en la complejidad de personajes secundarios a los que observa minuciosamente. Un caso especial es Blanche Courtin (Sandrine Bonnaire), la madre del joven, mujer solitaria que teje con su hijo una tácita complicidad de abnegación casi inverosimil, o el médico de pueblo (Philippe Torreton), cuyo interés por el porvenir de su discípulo Antoine semeja, por su intensidad y ternura, el de un tutor sentimental, o la personalidad irascible y lastimada de Michel Desmedt (Charles Berling), padre del niño desaparecido, cuya existencia se ve destrozada por el vano esfuerzo policiaco y la impunidad total que avizora en la búsqueda inútil de su hijo.