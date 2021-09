P

or llegar un día tarde me perdí las proyecciones de Un segundo, la nueva realización de Zhang Yimou, y también Maixabel, de la española Iciar Bollaín. En cambio, sí alcancé la función de Competencia oficial, la más reciente comedia de los argentinos Gastón Duprat y Mariano Cohn, que inauguró la sección Perlas.

Según sugiere el título, la película se pregunta si se puede hacer cine de prestigio bajo consigna. Un millonario con deseos de trascendencia se decide a financiar una película de arte. Para ello contrata a Lola Cuevas (Penélope Cruz), una pretenciosa realizadora y a dos actores opuestos: una estrella popular (Antonio Banderas) y un maestro de la actuación teatral (Óscar Martínez). Ella decide adaptar una novela sobre dos hermanos en pugna y se empeña en enfrentar a sus respectivos intérpretes.

El gracioso enfoque satírico de su anterior El ciudadano ilustre (2016) se repite con menos fortuna en este caso, pues los cineastas desgastan demasiado la premisa de la lucha de egos y el enfrentamiento de voluntades. Es como si Duprat y Cohn se burlaran de su propio esfuerzo. Al grado que se preguntan en voz de Lola ¿cuándo termina una película? ante la evidencia de que ellos mismos no supieron cómo hacerlo.

Por su parte el británico Terence Davies había sido un sensible cronista gay de su niñez y juventud mediante realizaciones que recreaban los sentimientos, la música y el cine de su época. Hacía mucho no había visto una película suya, así que su reciente Benediction ( Bendición) prometía ser una digna competidora. No es que esté mal, pero recuerda demasiado a las producciones mucho más convencionales de Merchant & Ivory.