Daniela Creamer

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Domingo 19 de septiembre de 2021, p. 6

La directora española Icíar Bollaín impacta en San Sebastián con su nueva película, Maixabel. Siempre atenta a las relaciones humanas y sus disfunciones, vuelve la también actriz a inspirarse en una historia real, esta vez la de Maixabel Lasa, viuda del político Juan María Jaúregui asesinado por la organización vasca ETA, quien con el tiempo accedió a escuchar el arrepentimiento de aquellos que dispararon a muerte a su marido, interpretados respectivamente por Blanca Portillo y Luis Tosar. Generosa y comunicativa, Bollaín conversa en exclusiva con La Jornada, en el Hotel María Cristina.

–¿Cómo te sientes al presentar, precisamente aquí en San Sebastián, esta historia tan dura, conmovedora, pero al mismo tiempo liberadora, cuando todavía queda tanto dolor entre las víctimas en el País Vasco?

–Pues la verdad es que ha estado en las mentes de todos el presentarla aquí, aunque las fechas de rodaje y demás siempre varían. No teníamos ni idea de que sería en la Selección Oficial, para eso hay un comité de selección. Pero sí, presentarla en el contexto del festival, porque es una historia de aquí. Es cierto que también es universal, que se puede dar en cualquier sitio, pero de aquí son los protagonistas. También hay una voluntad de la película de contribuir en lo posible a la convivencia. Ese es el mensaje que Maixabel da y la motivación de ir a sus encuentros. El construir cosas positivas, desde el dolor y desde la pérdida que es irreparable, hasta el diálogo, el escucharse y ponerse en el lugar del otro.

–Tanto los dos miembros de ETA como Maixabel y allegados viven como en su propio círculo. Tú has logrado con tu cine crear un puente de unificación. ¿Que deberían hacer las víctimas de este dolor para lograrlo?

–Estoy contando una cosa que sucedió. Y es fundamental el hecho de contar esta historia que es un suceso real. Si te la inventas no tiene la misma trascendencia, porque se te ha ocurrido a ti. Pero aquí estas personas hicieron esto y es muy inspirador. No hay que esperar de todo el mundo que haga lo mismo. No es legítimo pensar que el que lo hace es mejor que el que no lo hace. El dolor de las víctimas es tremendo y nadie está obligado, ni es mejor por hacer esto. En el caso de Maixabel es porque es una mujer que tiene unas condiciones, unos principios y sobretodo una serenidad admirables. Ha hecho un duelo de una manera muy profunda y no tiene odio. Está en una situación en la que cree en las segundas oportunidades y tiene la capacidad de darla. A mí me parece asombroso, darle una segunda oportunidad a la persona que más daño te ha hecho… Pero Maixabel es así. Y, por otra parte, son muy pocos los que han hecho eso en este camino, que lleva al cambio de estos hombres. La inmensa mayoría de las personas de ETA no se han desmarcado de la banda, no ha reconocido el daño causado. De los 800 presos que llegó a tener el grupo, solamente veintitantos se acogieron a lo que llamaron la vía Nanclares (el nombre de una de las prisiones donde cumplen condena presos de ETA) que era justamente este reconocimiento del daño causado. Y de esa pequeña minoría, sólo pocos se prestaron a los encuentros con los familiares de sus víctimas. Es una cosa muy poco representativa, pero algo muy importante. Porque se dio y porque supone una esperanza en la posibilidad del entendimiento entre las personas, a pesar de lo que ha ocurrido entre ellas.

–Definitivamente es muy difícil enfrentar el dolor viéndoles a los ojos, como hizo Maixabel. ¿Cómo se involucró ella en el proyecto?, ¿estuvo en el rodaje?