Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Viernes 17 de septiembre de 2021, p. 37

Agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) local aprehendieron al ex servidor público Fernando Javier Linares Salvatierra, ex colaborador de Raymundo Collins, ex director del Instituto de Vivienda del Distrito Federal (Invi) por su probable participación en el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades, con lo que se posiblemente ocasionó daño patrimonial por 21 millones 285 mil pesos, señaló la institución.

Los uniformados cumplieron una orden de aprehensión en contra de Linares Salvatierra, luego de que lo ubicaron en calles de la colonia San Miguel Chapultepec, en Miguel Hidalgo, por lo que le notificaron del mandamiento judicial y lo trasladaron al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde quedó a disposición del juez de control que lo requirió, por lo que en las próximas horas se definirá su situación jurídica.