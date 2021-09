Veremos si la fraternidad, enarbolada por el mundo desde la revolución francesa, tiene aún un lugar en nuestra especie. El suceso de la pandemia ocurre en nuestros días amalgamado a la tragedia humana inducida por el cambio climático. El terremoto de la pandemia y el cambio climático juntos, sólo podemos enfrentarlos unidos como especie. No existe una solución no colectiva.

Es sumamente dudoso esperar una respuesta en positivo. La OMS estima hasta en 25 por ciento el grupo de los insolidarios negacionistas antivacunas. Encima de ese desastre, el acaparamiento por los poderosos, que deja a las mayorías del planeta en el abismo. En esas condiciones hay espacio para que la replicación del virus produzca sin cesar variantes más contagiosas. La variante delta ya frenó la recuperación económica en la Unión Europea y en Estados Unidos. El virus se volverá endémico y será parte de nuestras vidas. Puede ser espantosa la cifra de muertes que periódicamente provoque. El conocimiento, de otra parte, tiene una marcha lenta. No sabemos por qué casi no afecta a los niños, pero el virus los vuelve contagiantes. No sabemos por qué la vacuna tiene un efecto más débil en los mayores. La ciencia médica aún no sabe lo suficiente, pero es nuestro único recurso.

El aporte de los individuos al control del desastre climático sólo puede ser marginal. Es necesario modificar de raíz, en cantidad y en calidad, nuestro modo de producción y, desde ahí, nuestro modo de consumo. Ese cambio es político y, por tanto, colectivo.

Sólo la acción colectiva puede contener al individuo neoliberal, su solipsismo inenarrable y su narcisismo extremo. No se trata de detener el ejercicio de las libertades individuales. Se trata de crear las condiciones para el ejercicio de un poder colectivo, el que acepten y ejerzan las mayorías. La libertad irrestricta del individualismo neoliberal lleva, como a todos consta, a la estupidez dominante, vigente en el mundo ya por cuatro ­décadas.

Ahora toca transitar entre los vericuetos de la pandemia, para huirle. Pero el mal está con nosotros y dejará huella, la está dejando, en los cuerpos y en las mentes. Ahora toca hacer las cuentas de los caídos y seguir avanzando en medio de los negacionistas adversos.