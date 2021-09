Fabiola Martínez y Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Martes 14 de septiembre de 2021, p. 3

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó insensibles a los ministros por emitir resoluciones para que particulares reciban del erario cantidades multimillonarias, sin tomar en cuenta las afectaciones al gasto social.

Acaba la Corte, imagínense, de ordenarle al gobierno que devuelva mil millones de pesos a una señora Azcárraga, de un juicio (fiscal) que se llevó en el sexenio pasado. Pero a los ministros de la Corte no les preocupa, esos duermen tranquilos, pero imagínense lo que representa entregar mil millones, cuántas becas para niñas, niños con discapacidad, vacunas, apoyo a la gente más pobre. Son unos insensibles , dijo.

El tema surgió en la conferencia de prensa de ayer cuando le preguntaron por denuncias abiertas en contra de los ex presidentes de la República; reiteró su posición de no iniciar juicios a los ex mandatarios porque está seguro de que al país le beneficia más resarcir los daños, recuperar todo lo que se pueda respecto a los presuntos actos de corrupción, sin enredarse en juicios nacionales e internacionales.

Es así que los ministros, en el caso de la resolución referida, pueden argumentar que la ley es la ley. ¿Y qué? ¿Y la justicia dónde queda? , preguntó López Obrador.

Respaldo a la CRE

En cambio, defendió a los integrantes del consejo de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), a quienes considera personas honestas, serias y responsables. “Puedo estar tranquilo, sé que no hay corrupción en la CRE, que no hay moches”.