Prensa Latina

Periódico La Jornada

Domingo 12 de septiembre de 2021, p. 7

Roma. L’Évenement (El hecho), filme francés dirigido por Audrey Diwan, ganó ayer el León de Oro a la mejor película en la 78 Muestra Internacional de Arte Cinematográfico de Venecia.

El drama, basado en la novela homónima de Annie Ernaux, cuenta con Anamaria Vartolomei y Luána Bajrami en los papales protagónicos y es el segundo largometraje de la periodista, escritora y guionista gala, después de su debut con Mais vous êtes fous (Pero estás loco), en 2019.

El panel evaluador, presidido por Bong Joon-ho, otorgó también el León de Plata Gran Premio del Jurado a E stata la mano di Dio (Fue la mano de Dios), de Paolo Sorrentino, y a Jane Taylor por la mejor dirección en The power of the dog (El poder del perro).